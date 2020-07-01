Uyuşturucu ile mücadelede basının rolü sempozyumu Mardin'de yapılacak Anadolu Yayıncılar Derneği, aralarında ünlü gazetecilerin yer aldığı bir grubu Mardin'de buluşturuyor.

Anadolu Yayıncılar Derneği, aralarında ünlü gazetecilerin yer aldığı bir grubu Mardin'de buluşturuyor. "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" isimli sempozyum 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Yayıncılar Derneği, ünlü gazetecileri Mardin'de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolünü anlatacak gazeteciler 18 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'de Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu'ndaki toplantıya katılacak.

Artan Uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek için düzenlenecek programa; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kanal 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, ATV-A Haber Genel Koordinatörü Fatih Atik, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü, konuşmacı olarak katılacak.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcosar'ın birer konuşma yapması planlanan konferans yerel ve ulusal kanallardan da canlı yayınlanacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AYD Başkanı Sinan Burhan, "Gazeteci dostlarda Mardin'de olacağız uyuşturucuyla mücadelede medyaya düşen görevleri anlatacağız bize bu konuda destek veren içişleri bakanlığımıza teşekkür ediyorum " ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA