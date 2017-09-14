Uyuşturucu evi cephanelik gibi çıktı

Adana'da bir eve yapılan baskında 21 kilo 850 gram esrar, 1 tabanca, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı



ADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda 21 kilo 850 gram esrar, 1 tabanca, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı ihbarını aldı. Polis uzun namlulu silahlarla eve baskın yaptı. Baskın sırasında polis havaya ateş ederek eve yaklaştı. Daha sonrada polis evin kapısını koç başı ile kırıp içeri girdi. Polis evde yaptığı aramada 21 kilo 850 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız glock marka tabanca ve 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör bin 500 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Polis, şüpheliler Nuri A. (41), Hüseyin T. (32), Ömer T. (33), Osman S. (29), Muhammet O. ve Faruk T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar adliyeye sevk edilecek.