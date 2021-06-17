Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
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Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Cihat Cura - Haberler | Güncel

Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı Muğla'da, DEKAMER görevlilerince birine uydu takip cihazı yerleştirilen 4 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluştu Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 yeşil...

Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Muğla'da, DEKAMER görevlilerince birine uydu takip cihazı yerleştirilen 4 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 yeşil deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanan kaplumbağalar 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kapsamında düzenlenen törenle denize bırakıldı.

'Talay' ismi verilen yeşil deniz kaplumbağasına tören öncesi uydu takip cihazı takıldı. İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan 'Talay' uydudan izlenebilecek.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü' kapsamında düzenledikleri törenin, yeşil denizkaplumbağalarını tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Tedavisi tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağasını doğal ortamına göndereceklerini aktaran Kaska; "Kaplumbağalarımızdan birine 'Talay' ismini verdik. TUİ koruma vakfının destekleriyle uydu takip cihazı taktığımız kaplumbağanın denizde nerelere göç ettiğini, nerelerde beslendiğini, kış aylarını nerelerde geçirdiğini takip edeceğimiz bir çalışmanın içine girdik. Daha önce caretta caretta 'Tuba' uydudan takip edilmişti. Bu sefer otçul bir birey olan yeşil deniz kaplumbağasını izleyeceğiz." diye konuştu.

Merkezde yapılan çalışmalar kapsamında 13 yılda, 233 deniz kaplumbağasının tedavi edildiği bilgisini veren Prof. Dr. Kaska; "Şuan merkezimizde bakımı devam eden 13 kaplumbağamız var. 200 kaplumbağamızı da maalesef bu süreçte kaybettik. Yaralı kaplumbağaların bakımına çok önem veriyoruz. İlaç bakımları, tedavileri, beslenmeleri ve su değişimlerini yapıyoruz. Tekrar dalabildikleri zamanda doğal ortamlarına gönderiyoruz" dedi.

"Yuva sayısı 300'e ulaştı"

Nisan sonunda yuvalama sezonunun başladığını anlatan Kaska, şunları söyledi; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle her yıl kumsallarımızda yuva koruma ve izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Dalyan'da şuan 300'ü aşkın yuvamız oldu. Geçen sene 757 yuvamız olmuştu. Bu sene hemen hemen aynı rakamları yakalayacağımızı tahmin ediyorum."

Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile vatandaşlar katıldı.

Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Cura

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