ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA

ÜSKÜDAR'da dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4'ü kadın 7 kişiye ceza uygulandı.

ÜSKÜDAR 'da dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4'ü kadın 7 kişiye ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da ana arterler ile köprü altları ve cami önlerinde dilenciler ile seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dilencilik ve seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 4'ü kadın 7 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince işlem yaptı.

Görüntü dökümü

---------------Dilenci ve seyyar satıcıların polis tarafından alınması-Bir seyyar satıcının polis otosuna bindirilmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı