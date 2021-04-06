ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA

ÜSKÜDAR'da dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4'ü kadın 7 kişiye ceza uygulandı.

ÜSKÜDAR'da dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4'ü kadın 7 kişiye ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da ana arterler ile köprü altları ve cami önlerinde dilenciler ile seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dilencilik ve seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 4'ü kadın 7 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince işlem yaptı. 

Görüntü dökümü

---------------Dilenci ve seyyar satıcıların polis tarafından alınması-Bir seyyar satıcının polis otosuna bindirilmesi

 


ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA
ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Dilan Çıtak Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:18:20. #1.16#
title