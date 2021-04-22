ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta 2 yetişkin ağacı kesen 6 şüpheliden 2'sinin, konutu terk etmeme şeklinde uygulanan adli kontrol kararına itiraz etmeleri üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği arazilere 100'er fidan dikmelerine karar verildi.

ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta 2 yetişkin ağacı kesen 6 şüpheliden 2'sinin, konutu terk etmeme şeklinde uygulanan adli kontrol kararına itiraz etmeleri üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği arazilere 100'er fidan dikmelerine karar verildi.

Üsküdar Salacak Sahili'ndeki parkta bulunan 2 yetişkin ağaç, 17 Mart gecesi ellerinde motorlu testereler bulunan 1'i kadın 6 şüpheli tarafından kesildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüpheliler hakkında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar vermeö suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.

TOPLAM 200FİDAN DİKECEKLER

Şüphelilerden Şevki C. ve Özden Ö.?nün avukatları ise karara itiraz etti.İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 'suçun vasıf ve mahiyeti adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağı' gerekçesiyle konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolü kaldırdı. Hakimlik, 2 şüphel hakkında kamunun faydasına olacağı kanaatiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği araziler ile günlerde 100'er adet fidan dikmelaünde karar aldı.

Şüpheliler hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK
ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK
ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK
ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Hakan Kutlu Ünal Karaman Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA 2 AĞAÇ KESEN 2 ŞÜPHELİ, 200 AĞAÇ DİKECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:27:59. #1.16#

title