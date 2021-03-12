Uşak'ta kumar operasyonu
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Uşak'ta kumar operasyonu

12.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:46
Uşak'ta kumar operasyonu

Uşak'ta iki evde kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa toplamda 21 bin 700 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta iki evde kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa toplamda 21 bin 700 TL para cezası kesildi.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 evde kumar oynandığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda İstasyon Mahallesi ve Elvanlar Mahallesinde kumar oynatılan eve operasyon yapan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan toplamda 16 şahsa 21 bin 700 TL para cezası kesti. Ayrıca evde kumar oynanması için kullanılan malzemelere de emniyet ekipleri el koydu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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