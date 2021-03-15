Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

15.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:45

Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Selma Teke yönetimindeki 64 DD 309 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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