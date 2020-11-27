Uşak'ta denetimler devam ediyor

Uşak'ta denetimler devam ediyor İsmet Paşa Caddesinde denetimler devam ediyor Uşak'ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde polisler maske, sosyal mesafe ve sigara denetimlerine devam ediyor.