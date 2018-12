Uşak Belediyesi Cirit Kulüplerine Destek Veriyor

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, cirit kulübü sporcularına körüklü çizme hediye etti.

Cahan, etkinlikte yaptığı konuşmada Uşak'ta 30 atlı cirit kulübü bulunduğunu belirtirken, ellerinden geldiği kadar cirit sporuna destek verdiğini söyledi.

Cirit sporunun kentte her geçen yıl daha ileriye gittiğini belirten Cahan, "Cirit denilince akla Uşak geliyor. Bu anlamda burada misafir ettiğimiz her arkadaşımız kendi bütçelerinden atlarına bakıyorlar, ata sporumuz ciride sahip çıkıyorlar. Her biri ayrı bir değer. Ata sporumuz cirit, Uşak'ta her aile bireyinde karşılığını bulan ve sevilerek icra edilen bir sporumuzdur. Biz de kulüplerimizi Uşak Belediyesi olarak bugüne kadar destekledik, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz çünkü bu bizim öz kültürümüz ve öz kültürümüzü tüm Türkiye'ye, Orta Asya'ya duyurmak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Cahan, Diriliş 64, Ulubey, Bölme ve Umut Atlı Cirit Spor Kulüpleri'ne körüklü çizme hediye etti.