Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.

Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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