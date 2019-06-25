Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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