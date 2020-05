Üreticilere 464 arılı, 232 arısız kovan hibesi İzmir'de, "Başka bir tarım mümkün" diyerek kırsalda kalkınmaya destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama'da arıcılık eğitimlerini tamamlayan 67'si kadın üretici olmak üzere toplamda 121 üreticiye 464 arılı kovan, 232 arısız kovan ile arı malzemeleri hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsalda Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi çalışmaları kapsamındaki Bal ve Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi ile kırsal kesimde istihdam alanları büyüyor. Proje kapsamında Bergama'nın Tırmanlar köyünde arıcılık eğitimlerini tamamlayan 67'si kadın, toplam 121 üreticiye kovan ile arıcılık malzemesi seti dağıtıldı. Köy meydanında düzenlen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başladı. "Arılar yoksa yaşam da yok" felsefesiyle her yıl 20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü'nü kutladığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin bugün yapacağı destek ile Bergama ilçemizde şuana kadar 471'i kadın üreticimiz olmak üzere toplamda 697 üreticimize, 4 bin 66 kovan ve arı malzemeleri dağıtmış olacağız. Belediyemiz, 67'si kadın üreticimiz olmak üzere toplamda 121 üreticimize 464 arılı kovan, 232 arısız kovan hibe ediyor. Tırmanlar köyünde 52, Akçenger'den 7, Pireveliler'den 9, Çürükbağ'dan 14, Çobanlar'dan 13, Ahlatlı'dan 24, İneşir ve Eğrigöl mahallelerinden birer üreticimiz, kovan ve malzeme desteğimizden yararlanıyor" dedi.

İzmir mozerellası müjdesi

Törende, Bergama'da yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi: "Buradan Bergama ilçemizde yapacağımız başka bir çalışmayı müjdelemek istiyorum. İzmir'de manda besiciliğini yeniden canlandırmak ve bu kadim kültürle üreticilerimizi yeniden buluşturmak için Selçuk'ta ilk adımını attığımız manda besiciliği için Bergama Dağıstan Mahallesinde de haziran ayında eğitim planlıyoruz. Vereceğimiz eğitimi tamamlayan üreticilerimize, yine haziran ayı içerisinde manda dağıtımı yapacağız. Böylece bu topraklardaki bereketin kaynağı mandalar, yeniden köylerimizle buluşacak. Manda sütünden üretilen İzmir mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünleri dünyaya pazarlayarak üreticilerimizin yüzünü güldüreceğiz."

"Ürettiğinizin karşılığını alın"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu topraklarda yetişen her bir ürünün, bu coğrafyaya ait her bir değerin kıymetini bildiğini ve üreticilere her türlü desteği vermek için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Soyer, "Biz çiftçimizin ve köylümüzün üretmeye devam etmesi için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin kalkınması, üreticiden ve üretmekten geçiyor" diye konuştu. Korona virüs salgınına da değinen Başkan Soyer, "Elbette bu zor günleri de atlatacağız. Ancak bu süreçte hepimiz gördük ki; köylümüz buğday, patates, soğan üretmezse, süt, et, bal üretemezse, özgür bir yaşam sürme şansımız yok. Bizim mücadelemiz ve 'Başka bir tarım mümkün' dememizin nedeni bu işte. Üreticimize, yani sizlere var gücümüzle destek vermemizdeki gaye bu işte. Siz üretebilin ama üretirken de bunun karşılığını alabilin. İnsanlarımız bu bereketli topraklardaki yerli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri aracısız, ucuza alabilsin" dedi. İzmir'de bu anlayışla, yerelden yükselen bir refahın mücadelesini yürüttüklerini, kentte ve ilçelerde refahı artırmak ve bu refahı adil bir biçimde dağıtılmasını sağlamanın temel amaçları olduğunu kaydeden Soyer, "Bizim için refah demek, ekonomik olarak kalkınmak ama aynı zamanda doğaya saygı göstererek, kadim üretim kültürümüzü yeniden hatırlamak demek" sözlerine yer verdi.

Törene katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da korona virüs salgınına değinerek, "Bu süreçte gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Dünyadaki belki de en önemli şey. İnsanların gıdaya ulaşabilmesi için yerel yönetimlerin destekleri çok önemli" dedi. Konuşmaların ardından eğitime katılan üreticilere arıcılık malzemeleri dağıtıldı. Törene İzmir S.S. Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ali Onat Çetin, S.S. Tırmanlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Buyacı, S.S. Hisarköy Tarımsal Kalkınma Başkanı Mehmet Ali Çakı, S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, S.S. Köy-Koop Müdürü Yasemin Güngör Engin, Tırmanlar Muhtarı Mehtap Hüner ile Pireveliler Muhtarı Nihal Kaya, Tırmanlı köyü ve civarındaki üreticiler katıldı. - İZMİR

