KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Üreticilerden 25 Ton Soğan Alınarak, 800 İhtiyaç Sahibine Dağıtıldı Kızılcahamam Belediyesi yeni bir modeli hayata geçirerek, sosyal belediyecilik anlayışını sergiliyor. Üretici çiftçilerden satın alınan 25 ton soğan, yardıma muhtaç ailelere 23 kiloluk çuvallar halinde ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Kızılcahamam Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçilerden alınan 25 ton soğan, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi'nde kayıtlı olan ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere talep edenlere verildi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, hem üreticilere hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla böyle bir sosyal hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, " Belediye Aşevi, mahalle, cami temizlikleri, kişisel yardım gibi bir çok projeyi başarıyla yürütüyoruz. Soğan dağıtımı ile ise hem soğanını satamayan üreticimize destek olduk, hem de dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarına küçükte olsa bir katkı sağladık" dedi.

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