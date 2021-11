ÜNYE YUNUS EMRE KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - Ünye'de geleneksel hale getirilen ve Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ünye Yunus Emre Derneği işbirliği ile düzenlenen ve 27 Kasım - 05 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yunus Emre Kitap Fuarı bugün düzenlenen açılış programı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Spor Müdürü Mustafa Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Işık; "Okumaya ve Bilmeye İhtiyacımız Var"

Yunus Emre Kitap Fuarının açılışında konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, "Hepimizin okumaya ve yaşadığı dünyayı bilmeye ihtiyacı vardır. Bu vesile ile Fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Düzenlenmesinde emeği geçen başta Ünye Belediyemize olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tavlı, "Başarının Sırrı Okumaktan Geçer"

Başarının sırrının, okumak, analiz etmek, geçmişine sahip çıkmak, değerlerini korumak ve tüm bu bilgi birikimi harmanlayarak geleceği şekillendirmekten geçmekte olduğuna vurgu yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap fuarını ziyaret etmesini, bilgi deryasından nasiplenmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Kitap bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Zira her alimi; gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu da bir nevi dünyada cenneti yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. İlk emri "İkra", yani oku, olan bir dinin ve bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vaaz eden bir inancın mensuplarıyız. "Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz" buyuran ve mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygamberin ümmetiyiz. Bugün İslam dünyanın içinde bulunduğu fetret, acı, kan ve gözyaşının en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim okumaktan, ilimde, irfandan uzaklaşmamız ve maalesef çoraklaşmamızdır. Unutulmamalıdır ki her başarının ardında büyük bir bilgi birikimi vardır. İlim ve irfan sahibi olmak bilgi, birikim ve emek ister. Kitap okuyarak, kütüphane kültürümüzü yeniden canlandırarak ve şu an yaptığımız gibi kitap fuarları düzenleyerek bu yöndeki eksikliklerimizi bir an önce tamamlamalıyız. Kitap fuarımızın isminin Yunus Emre Kitap Fuarı olması da ayrı bir mesaj taşımaktadır. Yaşadığı süre boyunca tüm dünyaya sevgi aşılama hedefinde olan Şeyh Yunus Emre'nin bu bakış açısı bugün dünyadaki sorunların da temelini oluşturmaktadır. Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi, kitap sevgisi gibi kainatın fıtratında da sevgi vardır. Sevgi olmadan hiçbir başarı da söz konusu değildir. İlçemizde meftun bulunduğuna inandığımız Yunus Emre'nin ismini taşıyan bu kitap fuarının düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı başta Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kırtasiye işletmecilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tokgöz, "Okuma Alışkanlığının Kazandırılması Önemli"

Açılış programında bir konuşma yapan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise; "Kitaplar yolumuz yücelten, bizleri cahilliğin pençesinden kurtaran, okuma, anlama ve yorumlama yeteneğimizi geliştiren önemli bir araçtır. Kitaplar aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasında önemli bir etkendir. Son yıllarda teknoloji gelişmelerle birlikte kitaplara olan ilgi azalmaktadır. Bu nedenle ilçemizde kitap okuma bilincini kazandırmak ve okuyucuları kitapla buluşturmak amacı ile kitap fuarını düzenlemiş bulunmaktayız. Bu fuarın düzenlenmesinde bizlere desteğini esirgemeyen, Ünye Kaymakamımız Sn. Ayhan Işık'a, Ünye Beledi Başkanımız Sn. Hüseyin Tavlı'ya ve Yunus Emre Derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından organizasyona emeği geçenlere plaketleri takdim edildi.

Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal tesislerinde düzenlenecek olan kitap fuarı bu yıl çok sayıda yazara da ev sahipliği yapacak.

İclal Aydın, Hatice Tongar, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Hakan Mengüç, Mahmut Ulu, Sinan Yağmur ve Yusuf Asal fuar boyunca okuyucuları ile imza günlerinde buluşacak.

Fuar boyunca yazarla söyleşi programları da yer alacak.

27 Kasım'da açılış programı ile başlayan Ünye Yunus Emre Kitap Fuarında çok sayıda yayın evi ve kırtasiye firmaları da yer alarak ziyaretçilerin kitap ve kırtasiye ürünleri ile buluşmaları sağlanacak.

9 gün sürecek olan Ünye Yunus Emre Kitap Fuarında yazarlarla programlar ise şu şekilde olacak;

27 Kasım saat 14: 00'te İclal Aydın İmza günü

29 Kasım saat 14: 00'te Hakan Mengüç İmza Günü ve saat 17: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

01 Aralık saat 14: 00'te Sinan Yağmur İmza Günü ve saat 18: 00'de Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi ile 02 Aralık saat 11: 00'de Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi

02 Aralık saat 14: 00'te Yusuf Asal İmza Günü ve saat 11: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

03 Aralık saat 14: 00'te Mahmut Ulu İmza Günü ve saat 17: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

04 Aralık saat 14: 30'da Hatice Kübra Tongar İmza Günü ve saat 17: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

Fuar sonrası organizasyona katılan kırtasiyelerin desteği ile bir okula kütüphane kurulacak.

