Ünüvar: "Kritik Seçim Öncesi Çok Çalışacağız, Başaracağız"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, millete hizmet etmek için yola çıkan AK Parti'nin, önüne çıkarılan bütün engelleri bir bir aşıp bugünlere geldiğini belirterek, "Kritik seçim öncesi çok çalışacağız ve başaracağız. Daha büyük hedeflere ulaşmış Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz" dedi.

Ünüvar, AK Parti'nin bugün en fazla üyeye sahip, dünyanın en büyük siyasi partisi olduğunu söyledi. AK Parti'nin bir diğer önemli özelliğinin, siyasete gençlik kollarında başlayıp, bugün dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olan Türkiye'nin lideri, başkomutanı olmuş Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuş olması olduğunu ifade eden Ünüvar, "Dolayısıyla 'AK Parti' demek, 'gençlik' demek. AK Parti gençlik hareketi ile başlamış, gençleri hep önemsemiş bir parti" diye konuştu.

"Gençler her yerde"

Gençlerin bugün her yerde olduğunu belirten Ünüvar, "Sahada onlar var, mitingde onlar var, seçimde onlar ar, sokakta onlar var. Bir bayrağı dikmek için direklere onlar çıkıyorlar. Onlar bizim ulaşamadığımız her yere ulaşıyorlar. Onların sesi gür çıkıyor, çünkü onlar bu vatanı çok seviyorlar. Bu vatan da onları çok seviyor. 15 Temmuz'da gençler vardı. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız 'Haydi vatandaşımı sokağa bekliyorum' dediği zaman ilk onlar koştular. Kan verdiler, can verdiler, şehadet şerbetini içtiler. Onun için biz gençleri çok seviyoruz, gençler de bu ülkeyi çok seviyor" ifadelerini kullandı.

"AK Parti engelleri bir bir aştı"

16 yıldır iktidarda olan AK Parti için bu dönemin hiçbir zaman güllük gülistanlık olmadığını vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

"AK Parti sürekli yokuşlarda koştu. Hizmet etmek için, bu ülkeyi, bu bayrağı daha yukarılara taşımak için çok gayret etti, çok çalıştı ama önüne çok engel çıktı. AK Parti 'yapamazsın' dediler yaptı, önüne konulan bütün engelleri bir bir aştı. Bunu niye yaptı? Bunu yanında, arkasında halk olduğu için yaptı. Halk yanımızda olduğu için AK Parti'ye yönelik hiçbir hareket başarılı olamadı. Bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü arkamızda bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı gençler var."

"Gençler ülke yönetiminde söz sahibi olacak"

Ünüvar, AK Parti mensuplarının, çok kritik bir dönemde, çok kritik bir coğrafyada siyaset yaptığının altını çizerek, "Nasıl kritik bir sahne? Bugün Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa sürekli yaşlanıyor. Ortalama yaş 43. Türkiye'de ise 31. ve çocuk nüfus Türkiye'de yüzde 30. Aynı oran bugün İtalya'da yüzde 16. Yani 60 yıl sonra bizim ulaşacağımız yaşlılık noktasına onlar bugünden ulaşmışlar. Dolayısıyla onların korkusu kim biliyor musunuz? Onların korkusu sizlersiniz. Sizlerin ülke yönetimine gelmenizden korkuyorlar. Ama biz sizlerin ülke yönetimine gelmeniz için gayret sarf ediyoruz. AK Parti döneminde, 30 olan seçilme yaşı önce 25'e indi. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin lideri olarak başlamış gençliğin sevgilisi olarak devam eden büyük lider dedi ki; 'Bu yetmez; 18 yaşındaki gençlerimiz de siyaset sahnesine girecekler.' Dolayısıyla sadece 60 gün sonra yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gençler için ayrı bir önemi var. Artık sizlerin içinden 18 yaşını doldurmuş her bir kardeşimiz aynı bizler gibi parlamentoda görev yapacaklar. Ülke yönetiminde söz sahibi olacaklar. Bu size güvenen cumhurbaşkanımızın ikramı değil, ülkeyi size emanet etme sevdasıdır. O yüzden önümüzdeki 24 Haziran seçimi son derece önemli" diye konuştu.

"Sandıktan kaçış yok"

Yıllardır "sandık, sandık" diyerek erken seçim isteyen CHP'nin, AK Parti "işte sandık" deyince "eyvah yandık" dediğini ifade eden Ünüvar, "Ne derlerse desinler sandıktan kaçış yok. Gençlerimiz tıpkı bundan önce geçirdiğimiz onlarca seçim gibi çok çalışacak, çok gayret edecek, çok koşacak. Onlar bize enerji verecekler, ülkeye ışık olacaklar. Sevgili gençleri bundan sonraki süreçte de inşallah her noktada çok aktif görmeyi arzu ediyoruz. AK Parti'de makamlar bırakılır, görev asla bırakılmaz. Bizler, içinden geçtiğimiz kritik dönemde, kritik seçim öncesi çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ve evelallah başaracağız. Daha büyük Türkiye'yi, daha büyük hedeflere ulaşmış Türkiye'yi inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi. - ADANA