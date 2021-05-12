Ünlüler, engelliler için şiir okudu
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Ünlüler, engelliler için şiir okudu

Ünlüler, engelliler için şiir okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şarkıcı, şair, gazeteci ve oyunculardan oluşan 14 ünlü isim, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası sebebiyle şiir okudu.

Şarkıcı, şair, gazeteci ve oyunculardan oluşan 14 ünlü isim, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası sebebiyle şiir okudu. Ünlü isimler, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyeri Senem Ünal'ın eserlerini seslendirdikleri klipleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında, engellilik adına farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlikle gerçekleştirilen Engelliler Haftası, bu yıl da Bağcılar'da güzel bir organizasyonla kutlandı. Bağcılar Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara destek olmak için 3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü'nde başlattığı özel projeyi Engelliler Haftası'nda tamamlayarak hayata geçirdi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyeri olan engelli şair Senem Ünal'ın eserlerini ünlü isimlerin seslendirdiği bir albüm hazırlandı. "Şiirlerime Ses Ver, Birlikte Daha Güzel" isimli albümündeki şiirler, usta oyuncular Yurdaer Okur, Mesut Akusta, Turgay Tanülkü, Merve Sevgi, pop müzik sanatçısı Murat Evgin, gazeteci Ebru Baki, şair ve ressam Ekrem Kahraman'ın da aralarında olduğu 14 isim tarafından seslendirildi. Sanatçılar, şiir okurken çekilen klipleri de kendi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Engelleri sevgiyle aştık

Tüm engelleri sevgiyle hep birlikte aştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Pandemi sebebiyle fiziksel olarak bir arada gelemezsek de engelli kardeşlerimizle projelerimize devam ediyoruz. Bu anlamlı etkinlikte engellilerimize destek veren değerli isimlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu salgın bittiğinde yine eski günlerdeki sımsıkı birbirimize sarılırız" dedi.

İsteyen vatandaşların bu özel albümü sanatçıların sosyal medya hesapları üzerinden dinleyebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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