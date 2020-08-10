Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler
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Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler

- Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler Geleceğin mesleği: Havacılık ve Uzay Mühendisliği YKS 2020 tercih sürecinin başlaması ile birlikte üniversite adayları okumak istediği bölümler ve okullar hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

10.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:06

- Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler

Geleceğin mesleği: Havacılık ve Uzay Mühendisliği

ANKARA - YKS 2020 tercih sürecinin başlaması ile birlikte üniversite adayları okumak istediği bölümler ve okullar hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda konuşan, Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Sivil Havacılık mezunları; bir uçağın uçmasını ve sürekli olarak havada kalmasını sağlayan elemanlar olarak yetişiyor. Dolayısı ile çok getirisi olan ve çok revaçta olan bir bölüm. Bu nedenle bizim mezunlarımızın işsiz kalması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Merakla beklenen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci 6 Ağustos itibariyle başladı. 14 Ağustos tarihinde sona erecek olan YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılmış olacak.

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda 4 ayrı bölümde eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Bölümlerimizden bir tanesi Pilotaj Bölümü ki; 4 yıl süren bir eğitimle pilot yetiştiriyoruz burada. Diğer bir bölümümüz Havacılık Yönetimi, buradan mezun olan öğrencilerimiz daha ziyade Havacılık İşletmeciliği işlerinde çalışıyorlar. Yer İşletmesi, Terminal İşletmeciliği gibi alanlarda, aynı zamanda da hangi noktalara uçuş yapılacağı, hangi sıklıkla uçuşların yapılacağı gibi çalışmaları yapabiliyorlar. Daha ziyade havacılığın işletim kısmı ile ilgileniyorlar. Diğer 2 bölümümüz ise daha teknik bölümler. Bunlardan bir tanesi Motor ve Gövde Bakım Bölümü, buradan mezun olan öğrencilerimiz ise uçağın mekanik bakımları ile ilgileniyorlar. İşte motor ve gövde arızalarının tespiti, bunların giderilmesi, diğer mekanizmaların çalışır olduklarının kontrol edilmesi gibi alanlar. Dolayısıyla bir uçağın uçması ile ilgili olan tamiratları ve yenileme işlemlerini yapıyorlar. Diğer teknik bir bölümümüz de Elektrik - Elektronik ile ilgili bakım bölümü. Bu bölümümüzde de daha ziyade uçağın elektronik aksamlarının bakımını ve tam olarak çalışmasını sağlamaya yönelik eğitimler veriyoruz. Biliyorsunuz bir uçağın içerisinde çok sayıda sistem var. Bu nedenle biz bir uçağı sistemler sistemi olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu iki bölüm ile bir uçağın tüm sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamış oluyoruz. Şunu söylemek lazım, bir uçak ancak uçtuğu zaman para kazanır. Bir uçak yerde yatıyorsa o zaman o uçağın para kazanması kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla Sivil Havacılık mezunları; bir uçağın uçmasını ve sürekli olarak havada kalmasını sağlayan elemanlar olarak yetişiyor. Dolayısı ile getirisi çok olan ve çok revaçta olan bir bölüm. Bu nedenle bizim mezunlarımızın işsiz kalması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Geleceğin mesleği: Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Bu sene ilk öğrencilerini alacak olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nün kurulması için çok uğraştığını belirten Prof. Dr. Alemdaroğlu, "Mühendislik bölümleri içerisinde daha ziyade, Makine ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile ilişkili olan bir bölüm, Havacılık ve Uzay Mühendisliği. Havacılık Mühendisliği atmosferin içinde, Uzay Mühendisliği ise atmosferin dışındaki uçan cisimlerin tasarımı ile ilgileniyor. Yapmak istediğimiz şey, Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun alt yapı imkanlarını da kullanarak daha uygulamalı, daha pratiğe dönük ve dokunarak bir eğitim vermek istiyoruz. Özellikle Ankara Esenboğa Havaalanında sahip olduğumuz bir eğitim hangarımız var. Bu hangarımızın içerisinde eğitim için kullandığımız uçaklarımız var. Dolayısıyla öğrencilerimize daha uygulamalı ve pratik eğitim verebileceğimizi düşünüyoruz. Önemli ayrıcalıklarımızdan ve farklılıklarımızdan bir tanesi uygulamaya oldukça fazla yer verecek oluşumuzdur. Diğer bir farkımız da bilimsel eğitime oldukça ağırlık vereceğiz. Özellikle "Aviyonik" konusu diğer okullarda oldukça zayıf kalıyor. Biz bu konuyu sanayi ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğretim kadromuzun büyük bir kısmını endüstriden ve bu mesleğin erbabı olan kişilerden tercih ederek, müfredatımızı ve eğitimimizi ona göre planlıyoruz.

Ayrıca Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla bilinen bilim insanı Theodore Von Karman adına verilen; "Von Karman Madalyası'nı" 2018 yılında NATO tarafından NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu'na verdiği katkılardan dolayı aldığını belirten Alemdaroğlu, Türkiye'de Von Karman madalyasını alabilen tek kişi olduğunu da sözlerine ekledi.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyeler

Kaynak: İHA

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