25.10.2019 01:23

Ünal Karaman: "İşimiz çok zor"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaman, "Oyuncularımın oyunun büyük bir bölümünde arzu edilen oyun isteği ve mücadele gayreti, sonuca takılmaksızın bizi mutlu etti. Saha içerisinde mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Takdir edersiniz ki, bu tür müsabakalarda anlık pozisyonlar sonucu belirliyor. Küçük dokunuşlar, paslar, yapacağınız bir şut maçın hikayesini belirliyor. Oyuncularımın yeteneği içerisinde detaylar haricinde saha içerisindeki mücadelesinden yeterince memnunum ama sonuç bizim memnun etmedi. Kazanmayı isterdik ama olmadı" dedi.

Basın mensuplarının grupta oynanacak gelecek maçlar üzerine yönelttiği soruya ise Ünal Karaman, "Zorlu rakiplerle oynuyorsunuz. Üç tane rakibiniz var. Üç tane rakibiniz de sizin üstünüzdeki torbadan gelmişler. Bir kere bu gerçeğin adını koyalım. Krasnodar 100 - 150 milyon Euro arasında bir bütçeye sahip bir takım. Onlar da kendileri için kazanma gayretindeler. Hayal satmanın anlamı yok. Biz kazanmak için oynayacağız ama işimizin zorluğunu bileceğiz. Trabzonspor hangi müsabakayı nerede oynarsa oynasın mücadele ederi gayret gösterir. Biz oynayacağımız bütün müsabakalarda aynı gayreti göstereceğiz. Sonuç ne olur hep birlikte göreceğiz ama bu takımların oynayacağı müsabakaları dikkate aldığımıza işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü müsabakayı kazanmış olsaydık hemen hemen rakibimizi saf dışı bırakmış olacaktık. Basel'in Getafe'yi yenmesi de dikkate alındığında ister istemez Krasnodar da havaya girdi. Onlar da yarışın içerisinde ortak olacak. Bizim oynadığımız hiçbir müsabakada mağlup olmadan kazanmamız ve sonra rakiplerimizin durumuna bakmak gerekiyor. Deplasmanda oynayacağımız ilk müsabaka grupta mutlak kazanılması gereken müsabaka olarak gözüküyor. Onun gayreti içerisinde olacağız" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: İHA