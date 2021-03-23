Umutları azalan Manisaspor'un konuğu Kızılcabölük
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Umutları azalan Manisaspor'un konuğu Kızılcabölük

23.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:48
Umutları azalan Manisaspor'un konuğu Kızılcabölük

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23 maçta aldığı tek galibiyetle son sırada yer alıp amatör kümeye düşmeye yaklaşan Manisaspor, yarın 24'üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor'u konuk edecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23 maçta aldığı tek galibiyetle son sırada yer alıp amatör kümeye düşmeye yaklaşan Manisaspor, yarın 24'üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Son 4 maçını kaybedip bitime 7 hafta kala kurtuluş hattının 12 puan gerisinde olan siyah-beyazlı ekibin 11 puanı var. Deplasmandaki son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan onuncu sıradaki Denizli temsilcisinin ise 26 puanı bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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