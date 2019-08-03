Ümraniyeliler 'Boğaz'da İstanbul tarihine yolculuk yaptı

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen boğaz turuna katılan vatandaşlar tarihçi Ahmet Anapalı'nın tur rehberliği eşliğinde İstanbul 'un tarihine yolculuk yaptı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, vatandaşların keyifli yolculuğuna ortak oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından 5 hafta boyunca sürecek olan İstanbul Boğaz turlarına tarihçi Ahmet Anapalı rehberliğiyle başlandı. Ümraniye'de belirlenen kültür merkezleri önünden ücretsiz araçlarla alınan 250 kişi Üsküdar İskelesi'ne getirildi. Teknede aileleriyle keyifli anlar yaşayan Ümraniyeliler kendilerine ikram edilen simit-çay eşliğinde, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliğinin tadını çıkardı. Etkinliğe katılan Başkan İsmet Yıldırım da, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, fotoğraf çektirdi.

"TARİHİ YERLERİ ÖĞRENDİK, ÇOK ZEVKLİ BİR GEZİ OLDU"

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Feray Taşdemirci, "Turumuz çok güzel geçiyor. Ailemizle birlikte geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Tarihi yerleri biliyorduk ama anlatımlarla daha da bilgilendik. Çok zevkli bir gezi oldu. Haftasonu için güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR GEÇMİŞE SAHİBİZ, TARİHİ YERLERİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Ailesiyle birlikte keyifli zaman geçirdiğini söyleyen Hüseyin Gülakıncı, "Boğaz turu çok güzel oldu. Geçmişteki güzel tarihi yerleri görüyoruz. Ahmet Anapalı da çok güzel izah ediyor. Çok güzel bir geçmişe sahibiz. Geçmişine sahip çıkan geleceğini bulur. Biz de onun için buradayız. Çok teşekkür ederiz" sözlerini kullanırken Semanur Aydın ise," Çok heyecanlı geçiyor. Eğlenceli bir etkinlikteyim. Annem, ablam, kardeşim ve teyzemle birlikte geldik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"BU SENE İLK DEFA ÜMRANİYE HALKINI DENİZLE BULUŞTURDUK"

Teknenin dümenine geçen Başkan İsmet Yıldırım, İstanbul tarihine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım, "Ümraniye'nin denizi olamayınca onları denize nasıl getirebiliriz diye düşündük. Bu sene ilk defa Ümraniye halkını denizle buluşturduk. İstanbul'da ilk defa boğaz turuna katılanlar var. Ben bu durumdan çok mutluluk duyuyorum. Aileler, anneler, babalar, kardeşler hep birlikte geldiler. Bunu biz 5 hafta devam ettireceğiz. Haftada 5 gün devam edecek 1 buçuk- 2 saatlik bir yolculukla hem boğazdaki eski tarihi dokuyu anlatan Ahmet Anapalı hocamızdan birtakım bilgileri almış olacaklar, hem de boğaz havası alarak nostalji yaşamış olacaklar" dedi.

Tur sonunda vatandaşlar tekrar ücretsiz araçlarla alınarak evlerine bırakıldı.

GÖRÜNTÜLÜ/

Kaynak: DHA