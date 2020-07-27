ÜMRANİYE'DE KURBAN DENETİMİ
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ÜMRANİYE'DE KURBAN DENETİMİ

Kurban Bayramı öncesi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Hekimbaşı kurban pazarında denetim yaptı.

27.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:46

Kurban Bayramı öncesi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Hekimbaşı kurban pazarında denetim yaptı. Denetimde, kurbanlık hayvanların yaşları, sağlıklı olup olmadıkları, evrakları, küpeleri kontrol edilirken, satıcılar da maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu sene koronavirüs gölgesinde bir bayram geçireceklerini ifade ederek, Diğer yıllardan farklı olarak kurban pazarlarında birçok önlem aldık. Çadırlar arasındaki mesafenin minimum 2 metre olmasına dikkat ettik ve girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Kurban pazarlarına kapasiteye göre belirli sayıda vatandaşları içeri alıyoruz. İçeride dezenfekte üniteleri kuruldu maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz dedi.

16 Temmuz itibari ile İstanbul'a hayvan girişlerinin başladığını belirten Karaca, Mehmetçik Vakfı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Riva'da hayvanların kontrollerini yaptık. Aynı zamanda pazar girişlerinde kontrollerimiz devam etti. Hayvanların veteriner sağlık raporları var mı Bu çok önemli bizim için. Öte yandan veteriner sağlık raporu il, ilçe tarım müdürlüğüne gelip muayenesinin yapılıp herhangi bir probleminin olup olmadığı tescillendikten sonra raporlarının tutulup gönderilmesi demek. Yani hayvanların sağlıklı olduğuna işaret ediyor ayrıca 'Haysag' diye bir uygulamamız var. Vatandaşların bu programa girdiklerinde hayvanın küpe numarasını girerek yaşına cinsiyetine yapılan aşılar bütün bilgilere ulaşabiliyorlar ifadelerini kullandı.

Bu sene Kurban Bayramı'nın yaz ayına geldiğini dikkat çeken Karaca, Bu mevsimde etlerin saklanması bizim için çok önemli Özellikle etlerin belli bir süre dinlendirdikten sonra küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmemiz lazım. Çünkü et bizim için ne kadar değerli bir gıda ise mikroorganizmalar için de değerli bir gıda. Uygun bir şekilde saklamasak etin bozulmasına neden oluyor. Kesimler içinde önemli önlemler aldık Bu sene kesimi mümkün olduğunca üç güne yayıp randevulu bir şekilde yapacağız Vatandaşlardan şunu rica ediyoruz. İstanbul'da bildiğimiz yerlerden kurban almalarını ve belirlenmiş yerlerde kurban kesmelerini istiyoruz. Randevu saatlerinde orada olmalarını istiyoruz. Kasaplara da kontrollerimizi sürdüreceğiz çünkü etini alan kasaba gidiyor. Bu sene yeni bir önlem de aldık. İstanbul çevresindeki çiftliklerde de kesim yapılmasına izin verdik. Kalabalığı önlemek açısından bu yola başvurduk. Ayrıca profesyonel kişilere kesim yaptırmalı. İzinli yerlerde kasaplar odasından belgesi olan kişilere ve bizim açtığımız kurslardan belge alan kişilere kesim yaptırmak gerekiyor. Aksi taktirde hastanelerin acil kısımlarında ellerini bir yerini kesenlerle yığılmalar oluyor şeklinde konuştu.

ÜMRANİYE'DE KURBAN DENETİMİ

Kaynak: DHA

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