Umman'da son 24 saatte 1389 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1389 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1389 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 59 bin 568'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1389 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 59 bin 568'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak toplamda 273'e çıktı.

Kaynak: DHA