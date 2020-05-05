Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalışıyor
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalışıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalışıyor
05.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:58

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), video konferans yoluyla UCM'nin 19. Libya raporu hakkında bilgilendiren Bensouda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bir yıldan uzun süredir Trablus ve çevresinde saldırılara devam ettiğini söyledi.

Bensouda, bu süreçte çatışmalarda UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu sayılacak verileri toplayıp analiz ettiklerini anlatarak, sivillerin, hastane, okul ve ibadet yerlerinin kasıtlı hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

UCM Başsavcısı Bensouda, "Ekibim, yeni yakalama emri başvuruları üzerinde çalışıyor." dedi.

Libya'nın doğusunda "insan hakları ihlalleri" iddiaları

Libya'da cinayet, işkence, tecavüz ve cinsel şiddetin oldukça yaygın olduğuna dikkati çeken Bensouda, Libya'nın doğusunda özellikle el-Kuweifiya ve Gernada hapishaneleri ile Trablus'taki Mitiga Hapishanesinde ciddi insan hakları ihlalleri iddialarından haberdar olduklarını söyledi.

Bensouda, aralarında Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de bulunduğu 3 kişinin savaş suçlarından aranmasına rağmen, Mısır'da ve Hafter'in kontrolündeki Libya'nın doğusunda olduğuna inanılan bu isimlerin yakalanmadıklarına dikkati çekti.

UCM Başsavcısı Bensouda, daha önce oğul Kaddafi'nin Libya'nın Zintan kentinde, eski Libya İstihbarat Ajansı Başkanı Al-Tuhamy Muhammed Halid'in Mısır'da, General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusunda Komutan Mahmut el-Werfalli'nin ise ülkenin doğusunda Bingazi civarında olduğuna inanıldığını söylemişti.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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