Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya'ya uzman heyet göndermeyi planlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya'ya uzman heyet göndermeyi planlıyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya'ya uzman heyet göndermeyi planlıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Fukuşima'da radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltma kararı sonrası Japonya'ya çok uluslu uzman heyet göndermeye hazırlandıklarını söyledi.

Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Fukuşima'da radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltma kararı sonrası Japonya'ya çok uluslu uzman heyet göndermeye hazırlandıklarını söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'ye özel röportaj veren Grossi, Japon hükümetinin planına ilişkin UAEA'dan iş birliği talep ettiğini anımsatarak, planın kamuoyuyla paylaşılmasını halihazırda aylardır beklediklerini belirtti.

Santraldeki işlenmiş atık suyun salıverilmesi sürecinin tahkik edilmesi ihtiyacına dikkati çeken Grossi, kamuoyundaki endişelerin bertaraf edilmesi kapsamında UAEA'nın Japonya'ya çok uluslu uzman heyet göndermeyi planladığını belirtti.

Grossi, komşu ülkeler ile bölge halklarının endişelerinin "ihmal edilemeyeceğini" belirterek, "Farklı alan, ülke ve uzmanlıklardan oluşan danışmanlarımız olabilir. Her bir ciddi kaygı, tartışılma fırsatına sahip ve teknik olarak analiz edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Kabul edelim, etmeyelim tüm bu kaygılar ciddi şekilde ele alınmalıdır. Ortak bir sorumluluğumuz var." diyen Grossi, heyette komşu ülkelerden uzmanların olabileceği ihtimalini de düşündüklerini söyledi.

Japonya Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken işlenmiş atık suyun denize boşaltılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Türker Ertürk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Hande Erçel Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya'ya uzman heyet göndermeyi planlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 07:24:00. #1.14#

title