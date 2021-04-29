- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi
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- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bir fikri tartışma zemini gerçekleştirmiş olacağız" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir fikri tartışma zemini bir fikri ziyafet gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bir fikri tartışma zemini gerçekleştirmiş olacağız"

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir fikri tartışma zemini bir fikri ziyafet gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği 'Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'nin açılışı Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program 3 gün boyunca çevrimiçi olarak devam edecek. Açılış kongresinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Emek Dayanışma ve mücadele kavramlarının konuşulduğu 1 Mayıs haftasının içerisindeyiz. Bunun yanı sıra bütün dünyada korona virüs salgınıyla ilgili tedbirlerin hayatı eve sığdırmanın, yeni yöntem arayışlarının konuşulduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. İnsanın, insanlığın birçok mecrada ihtiyaç duyduğu yeni medeniyetimizin ise yeni ikram gösterdiği kadim arasındaki bağı akılla ve ahlakla kurma noktasında hızlı yol alma zorunluluğumuz ortadadır" dedi.

Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Yalçın, "Bu özel bir günde bizimle birlikte akademik bir toplantıda 1 Mayıs etkinliğimizde katılım ve katkı sağlayan başta toplantımızı teşrif eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

3 gün boyunca sürecek olan programda önemli konulara değinileceğini söyleyen Başkan Yalçın,"Bir fikri tartışma zemini bir fikri ziyafet gerçekleştirmiş olacağız. Dünya ve insanlık finansal kapitalizmin ve vahşi emperyalizmin sebep olduğu bizzat ürettiği bütün yarılmalara, kırılmalara ve zeminlere kopuşlara rağmen yeniyi, iyiyi, güzeli, doğruyu, adili, barışı, huzuru ve bütün bunlarla ilişkilendirilmiş biçimde insanca refahı, hakiki felahı inşa edecek güce kudrete sahip. Kadim medeniyetimizse bu konuda bize yeterli, tecrübe, bilgi birikim verebilecek müktesebata sahip diyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlenen kongreye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'de katıldı.

- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi
- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi
- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi
- Uluslararası 1 Mayıs Kongresi açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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