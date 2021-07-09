Ulus'ta "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

Bartın'ın Ulus ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamu kurum amir ve personeline yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamu kurum amir ve personeline yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda İl Afet Müdürlüğü teknik personellerince verilen eğitimlerde çığ, heyelan, sel, deprem, yangın, arama, kurtarma, koruma ve afet bilinci konularında bilgi verildi.

Eğitimlerde ayrıca deprem, yangın önleme ve söndürme ile tahliye tatbikatları da gerçekleştirildi.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç burada yaptığı konuşmada, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Afetlerden kaçmanın mümkün olmadığını ve bu nedenle riskleri azaltmak zorunda olduklarını kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılacak müdahaleler ve alınacak tedbirler afetin zararlarını en aza indirmemizi sağlamaktadır. Bu müdahalelerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için bu eğitimler çok önemli ve faydalı. Temennimiz afetle hiç karşılaşmamak tabii ama afet durumunda riskleri azaltmak için bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu kapsamda ilçemizde bu eğitimleri veren AFAD İl Müdürlüğüne ve katılımcılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman