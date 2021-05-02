Uludağ yolunda devasa domuz şok etti
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Uludağ yolunda devasa domuz şok etti

Uludağ yolunda devasa domuz şok etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uludağ yolunda ölü olarak bulunan devasa domuz görenleri şok etti.

Uludağ yolunda ölü olarak bulunan devasa domuz görenleri şok etti. 'Dom dom' kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından karayolundan kaldırıldı.

Uludağ yolunda bulunan domuz, görenleri hayret düşürdü. Ormanda aç kalan domuz, yiyecek bulmak için kent merkezine doğru indi. Dağ yolu Alacahırka Kireç Ocakları mevkisinde vatandaşlar tarafından dom dom kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz yolun karşısına geçmek isterken yığılıp kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Osmangazi Belediye ekipleri, domuz leşini alarak yem için hayvanlara götürdü. - BURSA

Uludağ yolunda devasa domuz şok etti
Uludağ yolunda devasa domuz şok etti
Uludağ yolunda devasa domuz şok etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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