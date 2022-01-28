Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Duroğlu Varyantı'nı yarın hizmete açıyoruz"

GİRESUN (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da Duroğlu Varyantı'nın yarın hizmete açılacağını belirterek, proje ile 6,3 milyon TL tasarruf edileceğini vurguladı. Ulaştırma Bakanlığı, Giresun Balıkçı Barınağı'nın yapımına da devam edildiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Yatırımlardan birinin Duroğlu Varyantı olduğunun altı çizilen açıklamada, "Güzergahın Duroğlu Beldesi geçişinde inşa edilen bin 653 metrelik varyant projesi kapsamında; 90 metre uzunluğunda 3 açıklıklı Duroğlu Varyant-1 Köprüsü, bin 318 metrelik Duroğlu Tüneli ve 120 metrelik 4 açıklıklı Duroğlu Varyant-2 Köprüsü bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında inşa edildi. Yolun 20,9 ile 24'üncü kilometreleri arasındaki 3,1 kilometrelik kesiminde 77 metrelik Yusufoğlu-1 Köprüsü, 93 metrelik Yusufoğlu-2 Köprüsü, 330 metrelik Dereli Tüneli ve 61 metrelik Dereli-2 Köprüsü ile aynı güzergah üzerinde yer alan 38 metrelik Akkaya Köprüsü tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

VARYANT PROJESİ İLE 6,3 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK

Ayrıca, Giresun-Soğukpınar Yolu'nda da yapımı tamamlanan 143 metrelik Gelevera Köprüsü, 68 metrelik Cebeci Köprüsü, 25 metrelik Fındıklı-1 Köprüsü, 79 metrelik Gelevera Köprüsü, 109 metrelik Gürağaç Köprüsü'nün de hizmete sunulacağı belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Varyant Projesi ile; Karadeniz sahilinden iç kesimlere uzanan güzergahtaki transit trafik Duroğlu yerleşkesinin dışına alınarak, güvenli, konforlu ve kesintisiz trafik akışı tesis edildi. Beldenin karayolu bağlantısı giriş ve çıkış noktalarındaki kavşaklarla sağlandı. Proje ile zamandan 4,2 milyon TL, akaryakıttan 2,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 6,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı 438 ton azaltılacak. Güzergahta ulaşım güvenli hale gelecek. Ayrıca, güzergahtaki turistik, ticari ve ekonomik hareketliliğin artmasıyla bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunulacak; yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz yaylalarına ulaşımı kolaylaşacak."

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HASAR GÖREN KÖPRÜLER KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Ağustos 2020'de Giresun'da sel felaketi yaşandığını anımsatılan açıklamada, "22 Ağustos 2020'de Giresun'da yaşanan sel felaketinde hasar gören Altışehitler Köprüsü'nde, 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Altışehitler Köprüsü'nü 70 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak 30 Aralık 2020'de trafiğe açtık. Sel felaketinde hasar alan bir diğer köprü Dereli Köprüsü'nü de en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kışın zorlu şartlarında vatandaşımızın güvenli hızlı ulaşımını sağlamak için Eğribel Tüneli'nin tek tüpünü ulaşıma açtık. Güzergah 6,5 km kısaltılarak, zamandan 20 dakika tasarruf sağladık" değerlendirmesinde bulunuldu.

"ESPİYE ADABÜK BALIKÇI BARINAĞI'NI YAPTIK"

Sadece karayollarında değil, diğer ulaşım alanlarında da yatırımlar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Çeşitli ebatlardaki 60 teknenin ihtiyacına cevap verecek Espiye Adabük Balıkçı Barınağı'nı yaptık. Giresun Balıkçı Barınağı'nın yapımına başladık. 200 balıkçı teknesi kapasiteli barınağın yapım çalışmalarına devam ediyoruz" denildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)