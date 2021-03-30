Ukrayna'dan uluslararası topluma Donbas'taki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskı çağrısı
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Ukrayna'dan uluslararası topluma Donbas'taki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskı çağrısı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'dan uluslararası topluma Donbas'taki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskı çağrısı

Ukrayna Parlamentosu, oy çoğunluğuyla kabul ettiği bildiride uluslararası toplumu, Donbas'ta artan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırdı.

Ukrayna Parlamentosu, oy çoğunluğuyla kabul ettiği bildiride uluslararası toplumu, Donbas'ta artan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna arasında artan çatışmalara ilişkin Ukrayna Parlamentosunun bildirisi, 450 sandalyeli parlamentoda 308 milletvekilinin desteğini alarak kabul edildi.

Bu senenin başından itibaren Donbas'ta Ukrayna tarafına saldırılarda artış olduğu belirtilen bildiride, 26 Mart'ta bölgede 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ve birinin ağır yaralandığı anımsatıldı.

Bildiride, "Rusya'yı Donbas'ta askeri faaliyetlerini durdurmaya, ateşkese uymaya, ordusunu ve askeri oluşumlarını Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca bildiride, diğer ülkelerin parlamentoları ile uluslararası organizasyonlar, artan saldırılar nedeniyle Rusya'ya siyasi ve ekonomik baskıyı artırmaya çağrıldı.

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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