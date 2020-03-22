Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.
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Zonguldak, Ukrayna, Güncel

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

22.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:54
Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatından ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

"Her türlü tedbiri almak zorundayız"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü şartlarla ülke, millet ve devlet olarak mücadele etmeye çalıştıklarını, bu konuda herkese görev düştüğünü söyledi.

Vali Bektaş, konunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tedbirlerimizi giderek sıklaştırıyoruz, geliştiriyoruz, maalesef vatandaşımızın hareket alanını daraltmak zorunda kalıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek ve geciktirmek için gerekli her türlü tedbir almaya çalışılıyor." diye konuştu.

Bektaş, özellikle riskli gruplar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların hareketlerini bir miktar daha sınırlandırma zaruriyetinin ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakanlıklarımız bize talimatları gönderdi. Herkesin riski ciddiye alarak davranması gerekiyor. Böyle davranmadığımızda önümüze neler çıkabileceğini görüyoruz. Hazır elimizde fırsat varken senaryonun kötüsüyle karşılaşmadan almamız gereken her türlü tedbiri almak durumundayız. Devletimizin bizden istediği odur. Biz de bütün sistem olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Avrupa'da 65 yaş üstüne dönük sağlık sisteminin tedbir yapılanmasında onları ikinci plana itme gibi bir durum var. Biz tam tersi bir şey yapıyoruz. 'Vefa' diye bir kavramla yola çıkarak bir Vefa Koordinasyon Grubu oluşturduk. Yaşlılarımız bizim velinimetimiz. Vefa duygusuyla davranmak zorundayız. Sosyal medyada yaşlıları hedefe koyan ve onları üzen bir kısım paylaşımlar istemiyoruz."

"Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık"

Vali Bektaş, kentte her şeyin kontrol altında olduğuna dikkati çekerek, "Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Bugün de oradan 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 küsur Ukrayna vatandaşı var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek. Türk vatandaşlarını aldık, ilk kontrollerini yaptık, şüpheli bir durum görülmedi. Buna rağmen onları bir öğrenci yurdumuzda karantinaya aldık, 14 gün orada tutacağız, gözleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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