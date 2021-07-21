Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda unutulan çanta büyük paniğe neden oldu
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Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda unutulan çanta büyük paniğe neden oldu

Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda unutulan çanta büyük paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki havalimanında İstanbul'a giden bir yolcunun unuttuğu çantanın bomba sanılması büyük paniğe neden oldu.

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki havalimanında İstanbul'a giden bir yolcunun unuttuğu çantanın bomba sanılması büyük paniğe neden oldu.

Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Lviv'de sabah yerel saatle 09.25 sıralarında polis ekiplerine Uluslararası Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantayı fünyeyle patlatmadan önce tüm uçuşlar durduruldu ve havaalanı tahliye edildi.

İstanbul'a uçan Asyalı bir turiste ait olduğu öğrenilen çantanın patlatılmasının ardından içinden bilgisayar çıktı. Olayın anlaşmasının üstüne havaalanında uçuşlar tekrar başladı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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