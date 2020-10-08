Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 397 yeni koronavirüs vakası
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Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 397 yeni koronavirüs vakası

08.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:02
Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 397 yeni koronavirüs vakası

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 397 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 397 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 244 bin 734'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 397 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 244 bin 734'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 93 artarak toplamda 4 bin 690'a çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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