UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
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UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

26.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:59
UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Harun UYANIK / İstanbul DHA Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü twitter hesabından kutladı.

Harun UYANIK/ İstanbul DHA Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü twitter hesabından kutladı. Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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