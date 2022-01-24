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Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı

Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında Çeşme'deki Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında Çeşme'deki Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Araştırma ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde bombalı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Mumcu'nun ölümünün üzerinden 29 yıl geçti. Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümü nedeniyle her il ve ilçede olduğu gibi Çeşme'de anıldı. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu Parkı'nda son buldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar'ın yaptığı konuşmaların ardından, Emekli-Sen Çeşme Şubesi Başkanı Ayşe Kırındı Uğur Mumcu anısına bir şiir okudu.

Çok sayıda vatandaşında katıldığı törende, Çeşme Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sunulan Uğur Mumcu oratoryosu duygu dolu anlar yaşattı.

Anma töreni, parktaki Uğur Mumcu anıtına karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi. - İZMİR

Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı

Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı

Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uğur Mumcu, Hisarcık, Suikast, Çeşme, Yerel, Haber

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