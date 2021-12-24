Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Necdet Güngörsün'ün kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden kardeşi Ufuk Göngürsün son yolculuğuna uğurlandı.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Necdet Güngörsün'ün kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden kardeşi Ufuk Göngürsün son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı merhum Necdet Güngörsün'ün basın mensubu olan 52 yaşındaki kardeşi Ufuk Güngörsün, yakınları tarafından Serdivan İlçesindeki evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen Güngörsün için Adapazarı Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Güngörsün, Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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