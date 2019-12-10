UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

10.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:40

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçını yönetecek.

Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 12 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Kaynak: DHA