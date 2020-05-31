Uçuşlarda kurallara uymayan yolculara yaptırımlar var
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Uçuşlarda kurallara uymayan yolculara yaptırımlar var

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yarın başlayacak iç hat uçuşları öncesi havalimanlarında alınan önlemleri ve merak edilen soruları yanıtladı.

Uçuşlarda kurallara uymayan yolculara yaptırımlar var
31.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:08
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yarın başlayacak iç hat uçuşları öncesi havalimanlarında alınan önlemleri ve merak edilen soruları yanıtladı. Keskin, tedbirlere uymayan yolcular hakkında 'uçuştan men edilme"nin de aralarında bulunduğu yaptırımların uygulanacağını da açıkladı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabı üzerinden havalimanlarında alınan önlemleri paylaşarak ve merak edilen soruları da yanıtladı. Yolcuğun daha güvenli geçmesi için sosyal mesafe uygulamaları, el dezenfektanları, hijyen, dezenfeksiyon gibi tedbir alındığını ifade eden Keskin twitter üzerinden bir açıklama yaptı.  Yolcuların kurallara eksiksiz uyması gerektiğinin altını çizen Keskin, "Kendinizin, ailenizin, diğer yolcularımızın ve sektör çalışanlarının sağlığının korunması için bu tedbir ve kurallara eksiksiz uyulması gerekmektedir. Check-in sırasında, güvenlik kontrolü ve yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği diğer alanlarda minimum mesafelere uyulması amacıyla semin işaretleri kullanılmıştır. Yolcuların ve çalışanların doğrudan temasta olduğu yerlere ihtiyaç bulunması halinde pleksiglas paneller de kurulmuştur. Sıralarda yığılma oluşmasını önlemek için tüm yolcularımız mümkünse online check-in yapmaları önerilmektedir. Alınan tedbir ve kurallara uyulmaması halinde sağlığınızı tehlikeye girebileceği gibi uçuşunuzun iptal edilmesi dahil olmak üzere yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz" dedi.

HES KODU ŞART

Yurt içi uçuşlarda HES (Hayat Eve Sığar) kodunun zorunluluğu olduğu olduğunun altını çizen DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "HES (Hayat Eve Sığar) kodu, yurt içinde güvenle seyahat için TC.Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. T.C Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahatinize engel olup olmadığının kontrol edileceği uygulama üzerinden oluşturulacak kodların bilet satış alımı ile uçuşa kayıt (check-in ) sırasında havayolu kuruluşları ile paylaşılması gerekmektedir. Her aile için ayrı ayrı HES kodu alınmalıdır. Ancak 0-2 yaş aralığında olan aile üyeleri için HES Kodu alma zorunluluğu bulunmamaktadır. HES kodu  belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodunuzun geçerlilik süresinin seyahat tarihlerinizi kapsadığından emin olmanız gerekmektedir. HES kodu  yurt dışı uçuşlarda zorunlu olmamakla beraber bu konuda T.C Sağlık Bakanlığı ve hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir" dedi.

KARANTİNA UYGULAMASI YOK

Yolcuların merak ettikleri sorulardan biri olan "Uçuşlardan sonra karantina uygulaması olacak mı?" sorusuna ilişkin olarak Keskin tarafından yapılan paylaşımda " İç hat veya dış hat uçuşlarından sonra semptom göstermeniz durumunda karantina süreciniz bulunmamakla beraber uçuştan sonraki 14 gün boyunca kendinizi gözlemlemeniz ve semptom göstermeniz halinde ilgili sağlık otoritelerine başvurulması gerektiği" belirtildi.

HAVALİMANLARINA MASKE ZORUNLULUĞU

Havalimanlarına özel toplu taşma araçlarıyla gelecek olan yolcuların maske kullanması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Hüseyin Keskin, maskesiz yolcuların havalimanı tesislerine ve uçağa kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu kurallara uymayan yolcuların uçuştan men edileceğini ifade ederek, "Kullandığınız maskeye ilaveten çantanızda uçuş sürenize bağlı yedek maskeler bulundurulması ve maskelerin nemlendikçe değiştirilmesi önerilmektedir. Havalimanlarında ve uçuşlarda yolcunun eldiven kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte eldiven kullanımı önerilmektedir" dedi.

KARŞILIYICI VE UĞURLAYICILAR TERMİNALE GİREMEYECEK

Alınan tedbirler kapsamında karşılama ve uğurlama için havalimanına gelen kişilerin terminal binasına kabul edilmeyeceğini ifade eden DHMİ Genel Müdürü Keskin, Bilet satış, bakım onarım vb. amaçlarla gelen kişilerin durumları ayrıca değerlendirileceği ve maskesiz kişilerin havalimanı ve tesislerine girişine asla izin verilmeyeceğini söyledi.

SEMPTOM GÖSTEREN YOLCULAR

Havalimanlarında terminal girişinden itibaren yolcuların vücut sıcaklıkları termal kamera ile ölçüleceğini ifade eden Keskin, "Havalimanında belirli noktalarda uygulanan taramalardan geçemeyen veya öksürük, solunum sıkıntısı vb. semptom gösteren yolcularımız tedbirler eşliğinde Havalimanı Sağlık Birimine yönlendirilir ve T.C. Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu COVID-19 Rehberine göre işlem başlatılır. Uçuştan sonra bir yolcunun enfeksiyon kaptığından şüpheleniliyorsa, sorumlu sağlık yetkilileri havayolunu bilgilendirir. Havayolu, yolcuların iletişim bilgilerini sağlık otoritesine iletmekle yükümlüdür. T.C. Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu COVID-19 Rehberine göre işlem başlatılır. Bu veriler, ilgili kişinin sırasını ve önceki iki sıra ile arkadaki iki sıraya oturan yolcuların verilerini kapsar" dedi.

DEZENFEKTANLARINIZLA HAVALİMANI GÜVENLİĞİNDEN GEÇEBİLİRSİNİZ

El dezenfektanlarını, jellerinin  havalimanı güvenliğinden geçilebileceğini ifade eden Keskin, "Şişe boyutu 100 ml'nin altında olduğu sürece ve diğer sıvılarınızla birlikte kapalı, şeffaf bir plastik torbada olduğu sürece, el dezenfektanlarını, jellerinizi el bagajınızla havaalanı güvenliğinden geçirebilirsiniz. Bu çanta el bagajınızdan çıkarılmalı ve tepsiye ayrı olarak yerleştirilmelidir. Yanlışlıkla başka bir sıvı taşımadığınızdan emin olmak için lütfen güvenlikten geçmeden önce çantalarınızı ve ceplerinizi dikkatlice kontrol ediniz" şeklinde cevapladı.

WC VE BEBEK BAKIM ODALARI AÇIK

Koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanında bulunan ibadethanelerin ikinci bir talimata kadar kullanılmayacağını ifade eden DHMİ Genel Müdürü Keskin, söz konusu alanlardaki wc ve bebek bakım odaların ise sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındığının ve kullanıma açık olduğunu söyledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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