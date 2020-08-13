Ücretsiz YKS rehberlik hizmetine yoğun ilgi Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere üniversite tercihinde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık desteği veriyor.

Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere üniversite tercihinde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık desteği veriyor. Öğrenciler tercih rehberliği programına büyük ilgi gösteriyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yapacakları meslek seçimleri ve üniversite tercihleriyle yarınlarına yön verecek Başiskele'nin öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün rehber öğretmen desteğiyle Kocaeli'de bir hizmete daha öncülük eden Başiskele Belediyesi, "YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti" ile öğrencilere kendileri için en doğru eğitimi sağlayacak üniversiteyi ve kendilerine en uygun mesleği belirlemede kolaylık sunuyor.

Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne (BAŞKİM) gelen üniversite adayları, hafta içi her gün saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında uzman rehber öğretmen ile yüz yüze görüşerek fikir alışverişinde bulunuyorlar.YKS puan bilgileri yanı sıra kişisel özellikleri ve gelecek hedefleri hakkında rehber öğretmenine bilgi veren üniversite adaylarına, aldıkları puana ve hedeflerine göre alternatifli bir liste hazırlanıyor. Meslekler ve tercih edilmesi planlanan üniversiteler hakkında adaylara genel bilgiler veriliyor. Adayların hedefleri ile örtüşen benzer meslekler hakkında tavsiyeler sunuluyor. Rehber öğretmen, adaylara son kararlarını vermeden önce tercih edecekleri üniversitenin kampüsünü ziyaret ederek ayrıntılı bilgi edinmeleri önerisinde de bulunuyor. Üniversite adayı gençler, Başiskele Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı memnuniyetlerini iletirken ücretsiz YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti 14 Ağustos günü saat 16: 00'ya kadar devam edecek.

Başkan Özlü, üniversite adaylarına desteklerini kesintisiz sürdüreceklerini belirterek "YKS heyecanını bizler de genç kardeşlerimizle paylaşıyoruz. YKS tercihlerinde tüm üniversite adayı gençlerimize başarılar diliyoruz. Biz de Başiskele Belediyesi olarak rehber öğretmenlerimiz ile birlikte sizlerin daha doğru bir tercih yapabilmeniz için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmete ihtiyacı olan tüm kardeşlerimizi belediyemize bekliyoruz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA