Ankara Büyükşehir Belediyesinin, evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi desteği için başvurular başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin, evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi desteği için başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi desteği için başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteği için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteği için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Başkent Üniversitesi ile 25 Şubat'ta yapılan protokol ve Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası, SMA testi için sosyal medya hesapları üzerinden yeni evlenecek çiftlere seslendi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkentte SMA hastalığının önüne geçecek adımı attıklarını belirten Yavaş, "Ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yavaş, başvuruların https://forms.ankara.bel.tr/smatesti adresi üzerinden yapılabileceği bilgisini verdi.

SMA hasta sayısındaki artışın önüne geçilebilecek

Protokol kapsamında, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA'nın teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılında evlenecek çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

SMA hastalığının önceden tespit edilerek tedavi edilmesi amacıyla Başkent Üniversitesinde ücretsiz test yaptırmak isteyen çiftler, internet adresi üzerinden formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Yavaş ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal'ın şubat ayında imzaladığı protokolle, Ankara genelinde SMA hastalığına karşı DNA taraması yapılarak, hem muhtemel gen değişikliği önceden tespit edilebilecek hem de son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilebilecek.

Protokol kapsamında, Başkent Üniversitesi, öncelikli olarak çiftlerden erkek olanlara yapılacak tarama sonucunda, genlerde delesyon saptanması halinde, genetik muayene ve genetik danışmanlığını da ücretsiz sağlayacak.

Nikahlarını ilçe belediyelerinde yaptıracak çiftler de Ankara Büyükşehir Belediyesine resmi olarak belgelerini ibraz ederek, hizmetten ücretsiz faydalanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi desteği için başvurular başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin, evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi desteği için başvurular başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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