Uber ve Lyft, işçi haklarını arttıran yasayı protesto eden çalışanlarına 100 dolar prim ödüyor
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber ve Lyft gibi şirketler işçi statüsünü değiştirecek yasa tasarısını protesto eden çalışanlarına 100 dolara kadar varan primler ödüyor. Ancak eyalet senatosu, yeni yasa ile bu şirketlere çalışanların iş ve sosyal haklarını artırmayı hedefliyor
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber ve Lyft gibi şirketler işçi statüsünü değiştirecek yasa tasarısın protesto eden çalışanlarına 100 dolara kadar varan primler ödüyor.
Ancak Kaliforniya Eyalet Senatosu, yeni yasa ile bu şirketlerde çalışanların iş ve sosyal haklarını artırmayı hedefliyor. Bu yasanın geçmesi halinde, Uber gibi şirketlere "girişimci statüsünde" çalışanlara kadro teklif edilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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