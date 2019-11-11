Uber'in CEO'su: Kaşıkçı cinayetine 'hata' demekle yanıldım

11.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:46

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "ciddi bir hata" olarak tanımlamasının yanlış olduğunu ve cinayetin asla mazur görülemeyeceğini söyledi. Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan, Uber yatırımcıları arasında yer alıyor.



Khosrowshahi daha önce bir gazeteye verdiği demeçte Kaşıkçı cinayetini, kendi şirketinden sürücüsüz aracın ölümle sonuçlanan kazası ile karşılaştırarak, "Bu (Kaşıkçı cinayeti) ciddi bir hata. Biz de sürücüsüz araçla hata yaptık, sürüşü durdurduk ve bu hatadan kurtulduk. Bence insanlar hata yapar. Bu onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez. Bence bunu ciddiye aldılar" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle