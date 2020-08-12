Twitter'a yeni konuşma ayarları geldi
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Twitter'a yeni konuşma ayarları geldi

Twitter'dan yeni özelliğe dair açıklama yapıldı.

Twitter'a yeni konuşma ayarları geldi
12.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:38

Tweetiniz sizin alanınız demek, bu nedenle insanların başlattıkları sohbetler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaları için yeni ayarları test ediyoruz. Bazen insanlar kimin cevap verebileceğini seçebildikleri zaman neler olduğu hakkında daha rahat konuşurlar. İnsanların bu ayarları daha önce gerçek anlamda mümkün olmayan sohbetleri gerçekleştirmek için kullandıklarını gördük. Bugünden itibaren istenmeyen yanıtların anlamlı sohbetlerin önüne geçmemesi için bu ayarları herkes kullanabilecek.

Nasıl çalıştığını açıklayalım. Tweet atmadan önce, üç seçenekle kimin yanıt verebileceğini seçin: 1) herkes (standart Twitter ve varsayılan ayar), 2) sadece takip ettiğiniz insanlar veya 3) sadece bahsettiğiniz insanlar. Son iki ayara sahip Tweetler etiketlenecek ve yanıt veremeyen kişiler için yanıtla simgesi grileşecek. Yanıt veremeyen kişiler yine de bu Tweetleri görüntüleyebilecek, Retweetleyebilecek, Yorum ile Retweetleyebilecek, paylaşabilecek ve beğenebilecek.

Kaynak: Bültenler

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