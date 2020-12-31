TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması

31.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:11
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılında Türk voleybolu adına önemli başarılar kazanıldığını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılında Türk voleybolu adına önemli başarılar kazanıldığını dile getirdi.

Üstündağ, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu geçtiğine işaret etti.

Voleybolda elde edilen başarılara dikkati çeken Üstündağ, "Bu yıl pandemi süreci ne kadar zorlu geçmiş olsa da Türk voleybolu adına sevindirici pek çok önemli başarıya imza attık. Tüm paydaşları ile voleybol ailesi, bu yıl elde ettiği başarılarla bir kez daha ülkemizin en başarılı takım sporu olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde tarihi bir başarıya imza attığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Elemelerden şampiyon olarak çıkan 'Filenin Sultanları', 2012 yılının ardından 2. kez bu başarıyı tekrarladı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, 22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Genç sultanlarımızın elde ettiği şampiyonluğun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizlerin ayrıca göğsünü kabarttı. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize gümüş madalya kazandırma başarısı gösterdi. Başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tekrar kutluyorum."

İstanbul'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edeceğine değinen Üstündağ, "Ümit ediyorum ki 'Filenin Efeleri' olarak istediğimiz sonucu alacak ve 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederek, "Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyerek çıtayı daha da yükseğe çıkaracaklarından hiç kuşkumuz yok. Başarılarla ve sağlıkla dolu bir yıl olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ezgi Mola Tamer Karadağlı Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Samet Aybaba Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 19:16:53. #1.14#
title