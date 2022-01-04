TV Yayın Akışı: 4 Ocak Salı bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Ocak Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salıakşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ocak SalıShow TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Destan (Özel bölüm) 20:00

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit 22:20

KANAL D YAYIN AKIŞI

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Derinlerdeki Dehşet 20:00

Savaş Gemisi 22:30

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Eski Köye Yeni Adet 20:00

Maske Kimsin Sen? 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Uçuş Planı 20:00

Uçuş Planı 22:00

TV8 YAYIN AKIŞI

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Mahrem 20:00

Kovan 22:00

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