Tuzlaspor-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor'u 5-2 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Suat Kaya, ikinci yarıda takım olarak performanslarını yükselttiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor'u 5-2 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Suat Kaya, ikinci yarıda takım olarak performanslarını yükselttiklerini söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Suat Kaya, göreve yeni başladığını hatırlatarak, "Zorlu rakiplerle karşılaştığımız ilk iki maçta da yenilmiştik. Bugün ilk yarı kimsenin düşünmediği, bizim de kafamıza uygun şekilde geçmeyen ve hepimizi üzen bir 45 dakika oynandı. İkinci yarı futbolcularımız kendine geldi ve oyun formatına sadık kalarak 9 dakikada üç gol bulduk." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanının, gelecek sezonun takım yapılanması için çalıştığına dikkati çeken Kaya, "Bu doğrultuda gönderdiğimiz oyuncular oldu. Sakatlarımız vardı ve bugün de altyapımızdan üç takviyeyle maça çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Seçsev: "Tabii ki işler iyi gitmiyor"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mehmet Seçsev, müsabakanın iki yarısında farklı seviyede futbol oynadıklarını kaydetti.

"İlk yarı ile ikinci yarıdaki oyun arasındaki uçurum bizi üzüyor." diyen Seçsev, "İlk yarı 4-1, 5-1 yapacağımız maçı, ikinci yarı arka arkaya yediğimiz gollerle mağlup tamamladık." açıklamasını yaptı.

Gençlerle oynamanın bu tür sıkıntılara neden olduğunu anlatan Seçsev, "Sonuç odaklı baktığımızda tabii ki işler iyi gitmiyor. Ancak futbol olarak ilk yarı istediklerimizi yapan bir takımımız vardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan