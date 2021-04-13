Tuzlaspor-Eskişehirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzlaspor-Eskişehirspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Tuzlaspor-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor'u 5-2 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Suat Kaya, ikinci yarıda takım olarak performanslarını yükselttiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor'u 5-2 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Suat Kaya, ikinci yarıda takım olarak performanslarını yükselttiklerini söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Suat Kaya, göreve yeni başladığını hatırlatarak, "Zorlu rakiplerle karşılaştığımız ilk iki maçta da yenilmiştik. Bugün ilk yarı kimsenin düşünmediği, bizim de kafamıza uygun şekilde geçmeyen ve hepimizi üzen bir 45 dakika oynandı. İkinci yarı futbolcularımız kendine geldi ve oyun formatına sadık kalarak 9 dakikada üç gol bulduk." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanının, gelecek sezonun takım yapılanması için çalıştığına dikkati çeken Kaya, "Bu doğrultuda gönderdiğimiz oyuncular oldu. Sakatlarımız vardı ve bugün de altyapımızdan üç takviyeyle maça çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Seçsev: "Tabii ki işler iyi gitmiyor"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mehmet Seçsev, müsabakanın iki yarısında farklı seviyede futbol oynadıklarını kaydetti.

"İlk yarı ile ikinci yarıdaki oyun arasındaki uçurum bizi üzüyor." diyen Seçsev, "İlk yarı 4-1, 5-1 yapacağımız maçı, ikinci yarı arka arkaya yediğimiz gollerle mağlup tamamladık." açıklamasını yaptı.

Gençlerle oynamanın bu tür sıkıntılara neden olduğunu anlatan Seçsev, "Sonuç odaklı baktığımızda tabii ki işler iyi gitmiyor. Ancak futbol olarak ilk yarı istediklerimizi yapan bir takımımız vardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuzlaspor-Eskişehirspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:36:26. #1.15#
title