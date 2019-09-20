Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (1)
TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
20.09.2019 11:18
TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
Kaynak: DHA