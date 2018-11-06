Tütün Mahzenine Düşen 2 Büyükbaş Hayvanı İtfaiye Kurtardı

Samsun'da harabe bir evin 100 yıllık tütün mahzenine düşen bir dana ve bir tosunu, itfaiyeciler samandan merdiven yaparak kurtardı.

Edinilin bilgiye göre, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde Semih Üstün isimli bir vatandaş, otlaması için hayvanlarını meraya saldı. Hayvanlarından uzun süre haber alamayan Üstün, bir komşusunun ihbarı üzerine mahalledeki harabe bir eve gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı. Hayvanlarının ikisinin de yıkık dökük evin, eskiden tütün mahzeni olarak kullanılan bodrum kısmına düştüğünü gören Üstün, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce hayvanların düştüğü zemindeki deliği kırarak büyüttü, daha sonra tabana saman balyalarını merdiven şeklinde koydu. İtfaiyecilerin yoğun gayreti ve vatandaşlarında yardımıyla hayvanlar düştükleri yerden çıkartıldı.

Hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Semih Üstün, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiyeci Yılmaz Bakkaloğlu, hayvanları sağ salim kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtti. - SAMSUN