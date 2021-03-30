TÜSİAD/Kaslowski: Yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomik reform uygulama programının üç aylık sürelerde reel kesimle, STK'larla birlikte takip edilmesinin "kritik önemde" olduğunu vurguladı ve "İstikrarlı büyüme hattına oturmamız için ana hatları...