Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
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Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza

16.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:59

Sivas'ta başka bir araca ait plakayı kullanan ve turşu bidonundan mazot deposu bulunan kamyonun şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta başka bir araca ait plakayı kullanan ve turşu bidonundan mazot deposu bulunan kamyonun şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 80029 plakalı kamyonu durdurdu.

Geçici plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, kamyonun deposunun da turşu bidonundan yapıldığını fark etti.

Araca ait evraklarını inceleyen polisler, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti.

Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan, çekme belgesi bulunan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.

Kars'tan Konya'ya gittiği öğrenilen kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.

Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza
Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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