TÜRSAB turizmde iş birliğinin geliştirilmesi için Kolombiya heyetini ağırladı

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, "Turizmi geliştirmek ve tanıtmak için iş birliği yapmamız çok önemli. Sektörün toparlanması önceliğimiz, bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA) - Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, "Turizmi geliştirmek ve tanıtmak için iş birliği yapmamız çok önemli. Sektörün toparlanması önceliğimiz, bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Kolombiya İş Konseyi Başkanı Ilgaz Manuel Bağlıkaya, Procolombia Türkiye Direktörü Marcela Monroy ve Ticaret Ataşesi Valeria Gonzalez Williamson, TÜRSAB Genel Merkezini ziyaret etti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişimi Grup Başkanı Mesut Kanat ile Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent Demirel'in katıldığı toplantıda Türkiye- Kolombiya arasında karşılıklı turizmi geliştirmek üzere görüşler paylaşıldı.

"Birlikte emek vererek gerçekten çok başarılı olacağımıza inanıyorum"

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, uzun süredir bu toplantıyı gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Turizmi geliştirmek ve tanıtmak için iş birliği yapmamız çok önemli. Sektörün toparlanması önceliğimiz, bunu birlikte başaracağız. İlişkilerimiz stratejik ve doğal olarak 66 yıl önce başlıyor. Osmanlı döneminde Kolombiya'ya göçler olduğunu biliyoruz. Kültürel değerlerimiz açısından birbirimize çok benziyoruz. Diplomatik bir klişe olarak değil; birlikte emek vererek gerçekten çok başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ulaşım olmadan sayıları artıramayız"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise iki ülke arasındaki uçuşların artırılması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Son derece mutluyuz. Salgın sebebiyle bir araya gelememiştik. Türklerin ve Kolombiyalıların çok ortak noktası olduğunu düşünüyorum. Kültürel olarak benzerliklerimiz var. İlişkilerimizin çok daha ileri seviyede olmasını arzuluyoruz. Birlikte çalışarak bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Elbette biz işin turizm tarafı ile ilgileniyoruz. Kolombiya'ya sadece THY uçuşları mevcut. Diğer tarifeli havayollarının da buraya uçuş yapmaları lazım. Ulaşım olmadan sayıları artıramayız."

Bu arada, toplantıda, mart-nisan aylarında Kolombiya Turizm Bakan Yardımcısı Julian Guerrero Orozco ve seyahat acentelerinin katılımlarıyla İstanbul'da bir tanıtım ve iş birliği toplantısı düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Turizmin gelişmesi için TÜRSAB ve DEİK ile ortaklaşa çalışmanın öneminin vurgulandığı toplantıda, uçuş sayılarının artırılması, iki ülke seyahat acentelerinin katılımlarıyla düzenlenecek B2B görüşmeler ve webinarlarla yeni iş birliktelikleri oluşturulması yönünde kararlar alındı.