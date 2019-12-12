TÜRSAB'tan Taşköprü çıkartması

TÜRSAB'tan Taşköprü çıkartması

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsilcileri, bu ayki toplantılarını Taşköprü ilçesinde gerçekleştirdi.

12.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:53
TÜRSAB'tan Taşköprü çıkartması

TÜRSAB Bölge Temsilcileri, bu ayki toplantılarını ilçesinde gerçekleştirdi.


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu, yönetim kurulu toplantısını Taşköprü Belediye Başkanı 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın daveti üzerine Taşköprü'ye gelerek ilk toplantılarını gerçekleştiren Seyahat Acentalarının Temsilcileri, Taşköprü'de gerçekleştirdikleri toplantı sonrası Başkan Çatal ile birlikte ilçedeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Gezide konuşan Başkan Çatal, toplantılarını ilçede gerçekleştiren TÜRSAB heyeti teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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